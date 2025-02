Hartung nimmt Arbeit im Sporthilfe-Vorstand auf

Der frühere Fecht-Weltmeister Max Hartung hat am Montag seine Arbeit als Vorstand für Kommunikation, Public Affairs und Kuratoriums-Angelegenheiten bei der Deutschen Sporthilfe aufgenommen. Als "Sprecher des Vorstands" wolle der 35-Jährige "dazu beitragen, die inspirierenden Sportlerinnen und Sportler noch stärker sichtbar zu machen", sagte Hartung, der nun neben Karsten Petry und Karin Orgeldinger die Führung der Stiftung übernimmt.

In dem neu geschaffenen Amt würden seine "Erfahrungen als ehemaliger Leistungssportler, als Gründer von 'Athleten Deutschland' und aus der Nachwuchsförderung meine Arbeit prägen", so Hartung weiter. Seinen ersten öffentlichen Auftritt in der neuen Rolle wird Hartung bereits am Samstagabend beim jährlich von der Sporthilfe organisierten Ball des Sports in Frankfurt haben.

Hartungs Berufung war bereits Ende Oktober bekanntgegeben worden, vier Jahre saß er zuvor bereits im Aufsichtsrat der Sporthilfe. Zuletzt war Hartung von 2021 bis Januar 2024 als Geschäftsführer der Sportstiftung NRW in der Sportförderung tätig.

Als Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und als Gründungspräsident von "Athleten Deutschland e.V." setzte sich Hartung zudem bereits während seiner aktiven Karriere für Verbesserung der Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten ein. Auf der Planche gewann er neben dem Weltmeistertitel mit der Mannschaft 2014 auch vier EM-Titel und nahm dreimal an Olympischen Spielen teil.