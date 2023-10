Haug weiter ohne Rücktrittsgedanken

Anzeige

Die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Anne Haug verschwendet auch mit 40 Jahren noch keine Gedanken an einen Rücktritt. "Ich sehe überhaupt keinen Grund aufzuhören", sagte die Hawaii-Siegerin von 2019 dem SID: "Ich sehe, dass meine Formkurve noch gut nach oben geht. Ich habe noch so viele Baustellen, die ich verbessern will. Ich merke, dass ich mich noch jedes Jahr überraschen kann."

Sie finde es "immer cool", sich neue Ziele zu setzen, führte Haug vor der WM am Samstag (18.25 Uhr/HR und Sportschau.de) aus. Für das kommende Jahr wurden die PTO-Rennen über 100 Kilometer als WM-Serie im Langdistanztriathlon anerkannt. "Das macht mir sau Spaß. Da kann ich meine Schnelligkeit ausspielen, ich komme ja von der Kurzdistanz", sagte die Bayreutherin: "Ich liebe den Speed. Da passiert gerade etwas cooles Neues mit der Serie. Ich habe richtig Bock drauf."

Die größere Aufmerksamkeit durch das exklusive Frauen-Rennen auf der Insel, die Männer krönten im September schon in Nizza ihre Weltmeister, bringe sie nicht aus der Ruhe. "Natürlich ist es toll, wenn man mehr Öffentlichkeit bekommt. Für mich als Athletin im Rennen macht es aber wenig Unterschied, da wird sich wenig verändern", erzählte Haug: "Das einzige wird sein, dass die Insel sehr weiblich sein wird. Die Insel wird mit Frauen überlastet."