Heim-EM: Auch deutsche Hockeymänner im Halbfinale

Nach den deutschen Hockeyfrauen sind auch die Männer bei der Heim-EM in Mönchengladbach als Gruppenerster ins Halbfinale eingezogen. Zum Abschluss der Vorrunde besiegte der Weltmeister am Mittwochabend Frankreich 4:1 (1:1). Mit sieben Punkten aus drei Spielen schloss das Team von Bundestrainer Andre Henning damit die Gruppe B einen Zähler vor Titelverteidiger Niederlande ab, der zuvor dank eines 8:1 (3:1) gegen Wales vorübergehend vorbeigezogen war.

"Wir hatten eine sehr, sehr schwierige erste Halbzeit und lange ein bisschen schlotternde Knie", sagte Kapitän Mats Grambusch, der seine Mannschaft in der 24. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte: "Dann sind wir aber überragend in die zweite Halbzeit gestartet und haben eine überragende zweite Hälfte gespielt, in der wir auch noch mehr Tore hätten machen können."

Neben Grambusch trafen vor den lautstarken Heimfans im Hockeypark Lukas Windfeder (31.), Gonzalo Peillat (39.) und Thies Prinz (42.) für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die um den ersten EM-Titel seit 2013 und die damit einhergehende direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris kämpft. Für Frankreich war Charles Masson (26.) erfolgreich. Im Halbfinale am Freitag trifft Deutschland nun auf den Weltranglistenfünften England.

Die deutschen Damen waren bereits am Vortag mit makelloser Bilanz und ohne Gegentor in die Runde der letzten vier eingezogen. Am Donnerstagabend (20.00 Uhr) kämpft die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg gegen Belgien um den Einzug ins Endspiel.