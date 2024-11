Henseleit bei Saisonabschluss in Naples abgeschlagen

Nach dem sensationellen Gewinn der Olympia-Silbermedaille in Paris war für Profigolferin Esther Henseleit beim Saisonabschluss nichts zu holen. Bei der Tour-Championship in Naples/Florida belegte die Hamburgerin mit großem Rückstand den 42. Rang, kassierte neben der Teilnahmeprämie von 55.000 Dollar aber für ihre Platzierung weitere 60.750 Dollar. Die thailändische Siegerin Jeeno Thitikul strich stattliche vier Millionen ein.

Thitikul benötigte für vier Runden 266 Schläge, Henseleit 284. Am ersten Tag war die 25-Jährige auf dem Par-72-Platz drei Schläge über Par geblieben und steigerte sich im Turnierverlauf. "Ich denke, es war eine großartige Saison, ich habe die meisten meiner Ziele erreicht, kann stolz darauf sein und hatte viel Spaß dabei", hatte die Nummer 31 der Weltrangliste vor dem Event in den USA dem SID gesagt. Henseleit will sich im Dezember freinehmen und in Deutschland Weihnachten feiern.