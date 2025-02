Herrmann-Wick kritisiert geringe Dichte im Frauen-Biathlon

Die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß haben in diesem Winter bereits einige Glanzvorstellungen in Einzel- sowie Teamwettbewerben in die Loipe gezaubert, Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick sieht jedoch trotzdem Anlass zur Sorge. "Insgesamt ist in Deutschland die Dichte bei den Frauen nicht so groß", sagte die heutige TV-Expertin im Gespräch mit der Rheinischen Post Düsseldorf vor der WM in Lenzerheide (12. bis 23. Februar).