Hochspringerin Honsel erreicht WM-Finale

Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale erreicht. Der Olympiasechsten von Paris reichten am Donnerstag im zweiten Versuch übersprungene 1,92 m, um den Einzug in die Medaillenentscheidung am Sonntag (12.30 Uhr MESZ) zu schaffen. Edelmetall hat sich die 28 Jahre alte Wattenscheider als klares Ziel gesetzt.

Ursprünglich waren 1,97 m für den direkten Einzug ins Finale gefordert gewesen, doch die 1,92 packten nur elf Springerinnen - zwölf Athletinnen sind die Sollstärke für die Entscheidung. Nach Budapest 2023 (Platz acht) wird es für Honsel bei ihrer dritten WM das zweite Finale.

Glück hatte Imke Onnen (Köln). Die WM-Neunte von Doha sprang zwar nur 1,88 m, rutschte aber als eine von fünf Springerinnen auf Platz zwölf ins Finale. Als bislang letzte deutsche Hochspringerin hat Ariane Friedrich 2009 in Berlin mit Bronze eine WM-Medaille gewonnen.

Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) erreichte das Finale ebenso problemlos wie die Weltmeisterin von 2022, Eleanor Patterson (Australien), sowie deren Landsfrau Nicola Olyslagers, die Weltmeisterin in der Halle ist.