Hockey: Auch Schröder beendet Nationalmannschaftskarriere

Der Umbruch im deutschen Frauen-Hockey geht weiter: Kurz nach dem Rücktritt von Kapitänin Nike Lorenz hat auch Anne Schröder, langjährige Leistungsträgerin der Nationalmannschaft, das Ende ihrer internationalen Karriere verkündet. Am Donnerstag machte die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin ihre Entscheidung bei Instagram bekannt.

"Ich werde mich ebenfalls vom internationalen Top-Hockey nach über 10 Jahren verabschieden. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte jemals hier schreiben werde" erklärte Schröder in ihrem emotionalen Post: "Hockey war mein Leben, meine Leidenschaft, meine Identität, mein roter Faden. Alles."

Schröder lief in ihrer Karriere insgesamt 243 Mal für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) auf - die lautstarke Anführerin gehört damit zu den Top-Ten der Nationalspielerinnen. Sie habe in ihrer Karriere "viele Ups und noch mehr Downs" erlebt, schrieb Schröder: "Ich glaube nur durch so viele Downs in unserer Danas Achterbahnfahrt konnte ich lernen was neben dem Gewinnen wirklich wichtig ist: die Menschen um dich herum."

In Paris war Schröder unfreiwillig in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, als sie vom damaligen Bundestrainer Valentin Altenburg während einer Auszeit im Vorrundenspiel gegen Frankreich (5:1) verbal scharf angegangen worden war. "Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache", schrie Altenburg gut hörbar für die Mikrofone. Nach der Partie waren Trainer und Spielerin bemüht, die Wogen zu glätten.

Am Mittwoch hatte bereits die bisherige Kapitänin Lorenz ihr internationales Karriereende bekannt gegeben und dabei auch die Sportförderung in Deutschland kritisiert. Sie sei "ausgelaugt", sagte die 27-Jährige dem SID: "Dadurch, dass wir absolute Amateure sind, aber eigentlich Profisport betreiben." Sie habe zur Vereinbarkeit von Leistungssport und Berufsausbildung jahrelang ein "krasses Doppelleben" geführt.