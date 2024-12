Hockey: Auch Stapenhorst und Horn zurückgetreten

Die Rücktrittswelle in der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen setzt sich weiter fort. Charlotte Stapenhorst und Kira Horn erklärten am Mittwoch als Spielerinnen Nummer drei und vier binnen sieben Tagen ihre internationalen Karrieren für beendet. Bereits vor Wochenfrist hatten die bisherige Kapitänin Nike Lorenz und Leistungsträgerin Anne Schröder den Umbruch bei den "Danas" durch ihre Rücktritte eingeläutet, auch sie gehörten zu Deutschlands Team beim Olympia-Turnier im vergangenen Sommer in Paris.

Die Rio-Olympiadritte Stapenhorst verabschiedete sich per Instagram-Posting nach einer "verrückten Achterbahnfahrt der Gefühle" und insgesamt 169 Länderspielen von der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). "Ich habe die letzten Jahre alles in dieses Team investiert was in mir war. Jetzt ist Zeit für etwas Neues", schrieb die 29 Jahre alte Stürmerin vom Berliner Topklub Zehlendorfer Wespen. Außer in Rio gehörte "Stapy" auch bei den Sommerspielen 2021 in Tokio und zuletzt in Paris zum deutschen Olympia-Aufgebot.

Bei den zwei vergangenen Olympia-Turnieren spielte Horn an Stapenhorsts Seite. Die gleichaltrige Abwehrspielerin, die 2019 und 2021 EM-Silber gewann, ließ ihre Entscheidung zum Rücktritt auf der Verbandshomepage veröffentlichen. "Mit Kira verabschiedet sich eine Führungspersönlichkeit", kommentierte der frühere Frauen-Bundestrainer Valentin Altenburg den Abschied der 97-maligen Nationalspielerin.

Lorenz hatte ihren Entschluss mit den enormen Belastungen ihres Sports begründet. Die 27-Jährige von Erstligist Rot-Weiß Köln gab an, nach einem "krassen Doppelleben" in den vergangenen zehn Jahren "ausgelaugt" zu sein. Schröder, mit 243 Länderspielen in den Top 10 der deutschen Nationalspielerinnen mit den meisten Einsätzen, zog sich nach mehr als zehn Jahren aus der Nationalmannschaft zurück. Dabei blickte die 30-Jährige vom Hamburger Club an der Alster auf "viele Ups und noch mehr Downs" zurück.