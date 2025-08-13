Hockey: Bundestrainer Henning will Spanien "niederreißen"

Kurz nach dem 10:0-Kantersieg gegen Polen blickte Hockey-Bundestrainer André Henning bereits angriffslustig auf das bevorstehende EM-Halbfinale gegen Spanien am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport). "Als wir in der Pro League gegen sie verloren und dadurch die WM-Qualifikation verpasst hatten, dachte ich mir: Hoffentlich bekommen wir sie im K.o.-Spiel bei der EM", sagte Henning über Spanien, das als Zweiter der Gruppe A in die Vorschlussrunde eingezogen war. "Und dann reißen wir sie vor heimischem Publikum endlich mal nieder."

Henning bezeichnete den kommenden Gegner als "Mannschaft der Stunde" und zeigte sich wenig überrascht, dass die Spanier in der "Hammergruppe" hinter Europameister und Olympiasieger Niederlande sowie vor den Tokio-Goldmedaillengewinnern aus Belgien weitergekommen seien. "Da steckt ganz viel Qualität drin. Ein superschwieriger Gegner", fügte er nach dem Gruppensieg in der Gruppe B hinzu.

Besonders gefreut hat sich der Bundestrainer für den Dreifachtorschützen Raphael Hartkopf. "Die Jungs sind aktiv auf Rapha zugegangen und haben ihm gesagt, dass das Tor schon fallen wird", sagte Henning. Für den Spieler des Spiels vom Mannheimer HC sei der "Knoten geplatzt. Das fühlt sich gut an", befand Hartkopf.

Im entscheidenden letzten Gruppenspiel am Dienstagabend hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) die punktlosen Polen vom Platz gefegt. Nach einem vierten Platz bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren - ebenfalls in Mönchengladbach - träumt der Rekordeuropameister weiter vom neunten EM-Titel.