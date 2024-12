Hockey: Deutschland kassiert nächste Pleite in Pro League

Deutschlands Hockey-Männer haben in der Pro League die nächste Niederlage kassiert. Das Weltmeisterteam von Bundestrainer Andre Henning verlor am Montag zum zweiten Mal in der laufenden Saison gegen Belgien. Das deutliche 3:6 (2:2) gegen den Vize-Weltmeister bedeutete zugleich die dritte Niederlage im vierten Spiel der laufenden Spielzeit.

"Auf vielen Ebenen haben wir heute eine Menge Lehrgeld gezahlt. Wir werden in den nächsten Monaten zeigen müssen, dass das gut investiert ist", sagte Henning, der vor allem mit der Anfangsphase unzufrieden war: Sein Team habe sich "einen Start mit wenig Einsatz und Haltung gegönnt. Entsprechend steht es völlig verdient früh 0:2." Positiv bewertete der Bundestrainer, dass die Mannschaft in der Folge das Ergebnis auf 3:3 stellen konnte, nach dem neuerlichen Rückstand hätte in der Schlussphase "einfach die Energie gefehlt, körperlich wie mental".

Raphael Hartkopf (18.), Thies Prinz (26.) und Elian Mazkour (43.) erzielten die Treffer für Deutschland. Weil sich die Mannschaft mit einigen Perspektivspielern im Team aber zu viele Fehler erlaubte, wurde es in Amsterdam dennoch deutlich zugunsten der Belgier. Top-Stürmer Tom Boon, der bereits acht Tore im laufenden Wettbewerb erzielt hat, traf gleich viermal (15., 27., 50., 51.). William Ghislain (5.) und Guillaume Hellin (49.) sorgten für die weiteren Tore der Belgier.

Bereits zum Start in die neue Saison war Deutschland 3:4 Belgien unterlegen, außerdem gab es eine Niederlage nach Penalty-Shootout sowie einen 3:2-Sieg gegen den Olympiasieger aus den Niederlanden.

Weiter geht es im Nationen-Turnier für die deutsche Mannschaft erst im Februar, wenn in Indien je zwei Spiele gegen den Gastgeber und Irland anstehen.