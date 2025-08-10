Hockey-EM: Deutschland verpasst Sieg gegen England

Kleiner Dämpfer auf dem Weg zum erhofften EM-Titel: Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Vorrunde verpasst. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Frankreich reichte es für den Weltmeister von 2023 gegen England nach einer zähen Partie nur zu einem 1:1 (0:0).

James Gall (45.) brachte den Weltranglistenvierten aus England im dritten Viertel in Führung. Den Ausgleich für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) erzielte Strafecken-Experte Gonzalo Peillat (52.). Im dritten Gruppenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag auf Außenseiter Polen (19.30 Uhr/MagentaSport) und kann dort den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

"Wir haben uns lange schwer getan, uns die Zähne ausgebissen", sagte Bundestrainer André Henning bei MagentaSport: "Es war mir am Anfang etwas zu verhalten, aber wir hatten am Ende mehr Chancen und mehr Ecken und waren zumindest näher am Sieg."

In der ausgeglichenen ersten Hälfte blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Gelegenheit vergab der Gladbacher Lokalmatador und Kapitän Mats Grambusch (19.), dessen Rückhandschuss aus sehr guter Position noch geblockt wurde.

"Mut" zu besserem "Zusammenspiel", forderte Henning in der Halbzeitpause ein, doch der Silbermedaillengewinner von Paris biss sich an der englischen Manndeckung zunächst weiter die Zähne aus. Der erste Treffer fiel folglich auf der Gegenseite - nach einem sehr sehenswerten Rückhand-Abschluss von Gall. Anschließend nutzte Experte Peillat endlich eine der zahlreichen deutschen Strafecken zum Ausgleich.

Deutschland will nach langer Wartezeit endlich wieder zurück auf den EM-Thron. Das gelang zuletzt 2013. Bei der jüngsten Ausgabe des Turniers vor zwei Jahren - ebenfalls in Mönchengladbach - reichte es nur zu einem enttäuschenden vierten Rang. Für die deutschen Frauen geht es nach dem erfolgreichen Auftakt (4:1 über Frankreich) am Montag mit einem absoluten Klassiker weiter - um 20.30 Uhr (MagentaSport) heißt der Gegner Niederlande.