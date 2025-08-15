Hockey-EM: Titelverteidiger Niederlande erster Finalist

Die niederländischen Hockey-Frauen stehen bei den Europameisterschaften in Mönchengladbach als erster Finalteilnehmer fest. Der Titelverteidiger setzte sich am Freitagnachmittag in der Vorschlussrunde mit 3:1 (2:1) gegen Spanien durch, die Niederländerinnen streben den bereits fünften Titel in Folge an. Im Endspiel am Sonntag könnte es erneut zum Klassiker gegen Deutschland kommen: Die DHB-Frauen treffen am Abend (20.00/MagentaSport) auf das Team aus Belgien.

Zwar sorgte Patricia Alvarez für den umjubelten Führungstreffer für die Spanierinnen (5.), Yibbi Jansen drehte die Partie dann jedoch im Alleingang (22., 26., 49.) zugunsten des Topfavoriten. Seit 2017 haben die Niederländerinnen alle großen Turniere für sich entschieden – unter anderem zwei olympische Endspiele.

Als die beiden einzigen Mannschaften im Turnier haben sowohl Deutschland als auch die Niederlande noch die Chance auf den goldenen Doppelschlag: Am Samstag (18.00/MagentaSport) messen sich beide Nationen bereits im Endspiel der Männer, es kommt zur Neuauflage des Olympia-Finals von 2024. Die DHB-Frauen trafen dagegen schon in der Vorrunde auf die Niederlande, blieben beim 1:5 gegen die Olympiasiegerinnen von Paris aber chancenlos.