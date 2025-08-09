Hockey-Frauen dominieren zum EM-Auftakt

Die deutschen Hockey-Frauen sind fulminant in die Heim-EM gestartet. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman setzte sich im Auftaktspiel am Samstagabend in Mönchengladbach gegen Frankreich mit 4:1 (4:0) durch. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die den ersten Titel nach 2013 gewinnen will, machte damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

"Ich bin unglaublich stolz auf das Team, dass wir so einen supergeilen Start hingelegt haben", sagte Doppelpackerin Sophia Schwabe bei MagentaSport: "Wir müssen einfach ganz, ganz doll als Team zusammenspielen. Denn wenn wir das schaffen, dann soll uns erstmal jemand schlagen."

Die DHB-Frauen dominierten von Beginn an das Spiel und überrumpelten zum Ende des ersten Viertels die Französinnen mit einem Doppelschlag durch Sara Strauss (13.) und Schwabe (15.). Auch im zweiten Abschnitt schlug Deutschland dann doppelt zu. Zunächst musste Lena Micheel (22.) den Ball nur noch ins leere Tor unterbringen, zwei Minuten später sorgte dann Schwabe mit ihrem zweiten Treffer zum 4:0 noch vor der Halbzeit für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Französinnen durch Eve Verzura (43.) der Anschlusstreffer.

Mit dem Auftakterfolg belegt die deutsche Mannschaft nach dem ersten Spieltag Platz eins in der Gruppe A vor den Niederländerinnen, die zuvor mit 2:0 (1:0) gegen Irland gewonnen hatten. Am Montagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) kommt es dann in Mönchengladbach zum Nachbarschaftsduell zwischen den noch ungeschlagenen Teams.