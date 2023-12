Hockey: Henning nominiert 16 Weltmeister für Olympia-Quali

Anzeige

Mit 16 Weltmeistern startet die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer in das olympische Qualifikationsturnier. Im Achterfeld von Maskat/Oman vom 15. bis 21. Januar muss das Team von Bundestrainer Andre Henning mindestens Dritter werden, um sich für die Sommerspiele von Paris (26. Juli bis 11. August) zu qualifizieren.

Die bei der Heim-EM im Sommer fehlenden "WM-Helden" Christopher Rühr und Marco Miltkau kehren ins Aufgebot zurück, dafür muss Henning auf Timm Herzbruch (verletzt) und Timur Oruz (Reha) verzichten. "Insgesamt ist es ein starker Kader, mit dem wir das klare Ziel haben, das Olympia-Ticket für Paris zu lösen", sagte Henning.

In Maskat muss sich die deutsche Auswahl zunächst in der Gruppe B mit Neuseeland, Kanada und Chile auseinandersetzen. Die DHB-Auswahl hat noch nie sportlich die Qualifikation für Olympia verpasst. 2021 in Tokio reichte es für den viermaligen Olympiasieger erstmals seit 2000 nicht zu einer Medaille (Platz vier).