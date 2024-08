Hockey-Männer als Gruppensieger ins Viertelfinale

Anzeige

Die deutschen Hockey-Weltmeister können bei den Olympischen Spielen mit Rückenwind in die K.o.-Phase starten. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning setzte sich zum Abschluss der Vorrunde im Pariser Stade Olympique Yves-du-Manoir gegen Großbritannien mit 2:1 (2:0) durch und sicherte sich somit den Gruppensieg. Das Viertelfinal-Ticket hatte das DHB-Team bereits zuvor gelöst.

Christopher Rühr (19./25., Siebenmeter) erzielte die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die sich damit für die Pleite gegen die Briten im EM-Halbfinale 2023 revanchierte (4:5 n.P.). Gareth Furlong (49.) war für Großbritannien erfolgreich. "Ich bin wirklich sehr angetan über die Souveränität, die Reife und die Cleverness, mit der die Jungs da gespielt haben", sagte Bundestrainer Andre Henning.

Mit vier Siegen und einer Niederlage auf dem Konto zogen die deutschen Hockey-Männer in der Tabelle der Gruppe A an Mitfavorit Niederlande vorbei und treffen in der Runde der besten Acht am Sonntag nun auf den Vierten der Gruppe B: Argentinien. "Die haben hier sehr viele gute Spiele hingelegt, eine unglaublich gute Defensive, das ist auch ein giftiges Team. Es ist eine große Herausforderung, die da auf uns wartet", sagte Henning über den Olympiasieger von 2016.

Deutschland peilt in Paris die fünfte Goldmedaille nach 1972, 1992, 2008 und 2012 an. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte sich das DHB-Team mit dem vierten Platz zufriedengeben müssen.

Am Vormittag hatten sich auch die Hockey-Frauen vorzeitig mit einem 4:2 gegen China für das Viertelfinale qualifiziert. Für die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg geht es am Samstag (19.45 Uhr) im letzten Gruppenspiel noch gegen den EM-Zweiten Belgien um die Platzierung.