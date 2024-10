Hockey-Männer gewinnen ersten Test nach Olympia-Silber

Deutschlands Hockey-Männer haben das erste Länderspiel nach der Finalniederlage bei den Olympischen Spielen im Sommer gewonnen. Das Weltmeisterteam von Trainer Andre Henning behielt bei der Neuauflage des olympischen Halbfinals von Paris in Indien mit 2:0 (2:0) die Oberhand.

Das Spiel in Indiens Hauptstadt Neu Delhi war das erste eines Testspiel-Doppelpacks, das zweite Duell mit den Gastgebern folgt am Donnerstag (11.30 Uhr) an gleicher Stelle. In Spiel eins erzielte Henrik Mertgens (4.) die frühe Führung für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), Lukas Windfeder (30.) erhöhte nach einer Strafecke kurz vor der Halbzeitpause.

Die beiden Partien in Neu Delhi dienen als sportlicher Rahmen und Auftaktveranstaltungen für die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), die Freitag und Samstag in der Stadt stattfindet.