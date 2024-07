Hockey-Nationalmannschaften wechseln den Ausrüster

Anzeige

Die Auswahlmannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) werden künftig wieder vom Sportartikelhersteller adidas ausgerüstet. Wie der Verband am Montag bekannt gab, gilt die Partnerschaft ab dem kommenden Jahr. Im August 2025 steht die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach an, bei der die deutschen Frauen und Männer eine Topplatzierung anpeilen.

"Wir freuen uns sehr, mit adidas einen traditionsreichen Ausrüster gewonnen zu haben, der tief mit der Historie des DHB verwurzelt ist. Ich möchte mich gleichzeitig im Namen des Deutschen Hockey-Bundes bei unserem bisherigen Ausrüster Reece für eine jahrelange professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken", sagte Martin Schultze, Sportdirektor des DHB.

Marina Mogus, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa, zeigte sich zufrieden mit der verstärkten Präsenz im olympischen Sport. "Hockey ist die erfolgreichste Mannschaftssportart in Deutschland und wir können es kaum erwarten, dass die beiden Nationalmannschaften im nächsten Jahr bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach in den drei Streifen auflaufen", sagte Mogus.