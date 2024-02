Hockey: Sieg und Niederlage gegen Argentinien

Anzeige

Die deutschen Hockey-Teams haben ihre Argentinienreise mit einem Sieg und einer Niederlage gegen die Gastgeber abgeschlossen. Die Frauen setzten sich in der Pro League mit 2:0 (2:0) durch, die Männer retteten sich nach einer schwachen Anfangsphase ins Penaltyschießen, unterlagen jedoch den Südamerikanern 3:4 (2:2, 1:2). Bundestrainer Andre Henning war danach angefressen.

"Unser Einstiegsniveau ist kilometerweit entfernt von dem Mindestmaß eines Länderspiels", sagte der Weltmeistercoach. Immerhin habe die Einstellung gestimmt. "Dass wir das Mini-Turnier mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sogar noch gewinnen, liegt an der starken Mentalität der Mannschaft", so Henning. Die deutschen Tore erzielten Raphael Hartkopf und Elian Mazkour. Im Penaltyschießen trafen Niklas Wellen, Mazkour und Mats Grambusch.

Die Frauen verlassen Argentinien mit einem besseren Gefühl und drei Siegen in vier Spielen. Am Montag revanchierten sie sich an den Gastgeberinnen für die Niederlage im ersten Spiel. "Die ganze Reise über war der Input von allen im Training und in den Spielen überragend, und heute hat auch der Output gestimmt", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg zufrieden.

"Wir sind in den Tagen in Argentinien richtig gut zusammengewachsen und an unseren Herausforderungen gewachsen", fügte er hinzu. Viktoria Huse und Pauline Heinz trafen. "Es war ein sensationelles Hockeyspiel. Ich glaube, es gibt kaum bessere Spiele, was die Stimmung angeht", sagte Kapitänin Nike Lorenz.