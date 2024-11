Hockey: Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei Magenta

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Telekom haben sich auf eine umfangreiche Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, umfasst die Vereinbarung alle Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaft in der FIH Pro League, die Heim-EM 2025 in Mönchengladbach und die Hallen-Hockey-EM 2026 der Männer in Heidelberg.

Die Männer starten bereits am Samstag (14.30 Uhr) auswärts mit dem Klassiker gegen die Niederlande, die Frauen beginnen erst am 10. Dezember in Argentinien. MagentaSport und MagentaTV werden diese und alle weiteren der insgesamt 32 deutschen Pro-League-Spiele (je 16 Männer und 16 Frauen) kostenlos übertragen, kommentiert von Basti Schwele.

Bei der Heim-EM im kommenden Jahr werden MagentaTV und MagentaSport ebenso zwischen dem 8. und 17. August eine umfangreiche Berichterstattung kostenlos für alle Fans auf ihren Plattformen anbieten. Gleiches gilt für die Hallen-EM 2026 der Männer.