Hockey: Titelverteidiger Niederlande im Finale

Die Niederlande ist bei der Hockey-EM in Mönchengladbach ins Finale eingezogen und hat die Titelverteidigung fest im Blick. Der Topfavorit setzte sich am Donnerstag in der Runde der besten Vier mit 3:1 (1:0) gegen Frankreich durch. Im Endspiel am Samstag (18.00 Uhr) könnte es, wie bereits im Finale der Olympischen Spiele, zum Duell mit Deutschland kommen. Die DHB-Männer, die damals in Paris das Nachsehen hatten, treffen am Abend (20.00 Uhr/beide MagentaSport) auf Spanien.

Doppeltorschütze Jip Janssen (2., 56.), der eine weitere Chance durch einen Siebenmeter vergab, und Thierry Brinkman (31.) waren für die Niederländer erfolgreich. Francois Goyet gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (37.) für Frankreich.

Bei der vergangenen EM hatte sich sowohl die niederländische Nationalmannschaft der Männer, als auch die der Frauen Gold gesichert. Beide Teams hatten auch bei den Sommerspielen in Paris im vergangenen Sommer triumphiert, die Männer hatten dabei Deutschland im Shootout bezwungen.