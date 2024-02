Holloway verbessert eigenen Weltrekord über 60 m Hürden

Anzeige

Hürden-Weltmeister Grant Holloway hat seinen eigenen Weltrekord über die 60-m-Distanz verbessert. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner lief im Vorlauf bei den US-Hallen-Meisterschaften in Albuquerque/New Mexico nach 7,27 Sekunden über die Ziellinie und blieb zwei Hundertstel unter seiner Bestmarke aus dem Februar 2021. Über die 110 Meter gewann Holloway bereits drei Mal WM-Gold sowie Olympia-Silber in Tokio.

Holloways Landsfrau Tia Jones stellte kurze Zeit später den erst wenige Tage alten Frauen-Weltrekord ein. Die 23-jährige frühere Junioren-Weltmeisterin lief die 60 Meter in 7,67 Sekunden und war genauso schnell wie Devynne Charlton (Bahamas) bei den Millrose Games in New York am vergangenen Sonntag.