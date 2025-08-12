Horror-Verletzung: Skispringerin Malsiner verpasst Olympia

Für die italienische Skispringerin Lara Malsiner ist der Traum von Olympischen Spielen vor der eigenen Haustüre nach einer Horror-Verletzung frühzeitig beendet. Die 25-Jährige zog sich beim Sommer Grand Prix in Courchevel bei einem Sturz im linken Knie einen Kreuzbandriss, einen Innen- und Außenmeniskusriss sowie eine Seitenbandzerrung zu. Auch im rechten Knie wurde einen Meniskusriss festgestellt, wie der italienische Verband FISI mitteilte.

Malsiner wird die komplette Saison 2025/26 und somit auch die Winterspiele in Mailand und Cortina verpassen. Die 15. der WM in Trondheim ist in Sterzing geboren, nur 70 Kilometer Luftlinie von den Olympiaschanzen in Predazzo entfernt. Die Verletzung hatte sie sich am Freitag im Training für den ersten Wettkampf der Sommersaison zugezogen.