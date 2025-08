Hürden-Aufsteiger Fischer-Breiholz nicht zu stoppen

Hürden-Shootingstar Owe Fischer-Breiholz (21) hat bei den deutschen Meisterschaften ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der U23-Europameister stürmte in 48,41 Sekunden zum Titel und hat damit weiter Selbstvertrauen für die in sechs Wochen beginnenden Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) gesammelt.