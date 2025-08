Hummel holt Hammer-Titel

Hammer-Hoffnungsträger Merlin Hummel (23) hat auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) ein weiteres Ausrufezeichen verpasst. Der Olympia-Zehnte von Paris sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden zwar souverän den Titel, kam dabei aber nicht über 78,17 m hinaus.

Hummel hatte im ausverkauften Heinz-Steyer-Stadion offenbar ein paar technische Probleme und leistete sich insgesamt drei ungültige Versuche, hatte am Ende aber dennoch einen Vorsprung von fast zehn Metern auf den Zweitplatzierten Tim Steinfurth.

Hummel gehört bei der WM zu den wenigen deutschen Anwärtern auf eine Medaille. Der Student hat in diesem Jahr als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren die magische 80-Meter-Marke geknackt. Mit seinen 81,27 m liegt Hummel derzeit auf Rang sechs der Welt. In Tokio will er "angreifen", hatte Hummel zuletzt gesagt.