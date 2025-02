Hurt statt Shiffrin: Vonns Kombi-Wunsch geht nicht in Erfüllung

Für US-Skistar Lindsey Vonn hat sich der Wunsch, bei der Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm mit Teamkollegin Mikaela Shiffrin als Kombinationsduo anzutreten, nicht erfüllt. Stattdessen fährt sie bei dem neu eingeführten Wettbewerb, in dem jeweils eine Abfahrts- und eine Slalomläuferin eine Mannschaft bilden, an der Seite der 24-jährigen AJ Hurt. Das teilte der US-Skiverband mit.

Gemeinsam mit Rekord-Weltcupsiegerin Shiffrin wären Vonns Medaillenchancen bei ihrer Comeback-WM deutlich größer gewesen. Bei X kommentierte die 40-Jährige mit süffisantem Unterton: "Ich war immer ein Teamplayer und ich unterstütze mein Team unter allen Umständen. Ich bin nicht überrascht von den Entscheidungen, aber zumindest ist jetzt klar, dass es nicht meine Entscheidung war."

Die Weltmeisterschaften in Österreich verliefen bisher nicht nach Vonns Wünschen. Im Super-G schied die Weltmeisterin von 2009, die erst im Dezember nach fast sechs Jahren Auszeit in den Weltcup zurückgekehrt war, aus. In der Abfahrt kam sie auf Platz 15.

Beim Kombinationswettbewerb am Dienstag (10.00 und 13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) dürfen pro Nation jeweils vier Teams an den Start gehen. Für die USA startet Shiffrin mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson als Topduo. Neben Vonn/Hurt sind auch Lauren Macuga und Paula Moltzan sowie Jackie Wiles und Katie Hensien dabei.