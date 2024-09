Im letzten Sprung: Weitspringerin Moos holt Silber

Die deutsche Weitspringerin Nele Moos hat bei den Paralympics in Paris völlig überraschend die Silbermedaille gewonnen. Die 22-Jährige aus Duisburg sprang im Finale der Klasse T38 dreimal eine persönliche Bestweite, in ihrem letzten Versuch verbesserte sie ihren Spitzenwert um ganze 20 Zentimeter und sicherte sich mit 5,13 m Platz zwei. Gold ging an die Ungarin Luca Ekler (5,56 m).