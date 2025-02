Ingebrigtsen mit zwei Weltrekorden in einem Rennen

Zwei Weltrekorde auf einen Schlag: Der Norweger Jakob Ingebrigtsen hat im französischen Liévin in einem Rennen seine eigene Hallen-Bestmarke über 1500 m verbessert und dazu noch den gerade aufgestellten Rekord des US-Läufers Yared Nuguse über die Meile (1609 m) pulverisiert. Der 24-Jährige kam nach 3:45,14 Minuten ins Ziel, Nuguse war fünf Tage zuvor in New York 3:46,63 Minuten gelaufen.

Die Meile ist die einzige nicht in metrischer Einheit gemessene Strecke, über die der Weltverband World Athletics Weltrekorde führt. Bei der 1500-m-Marke wurde Ingebrigtsen mit 3:29,63 Minuten gemessen - eine Verbesserung von fast einer Sekunde zu seinem eigenen Weltrekord von 2022 (3:30,60), den er ebenfalls in Liévin aufgestellt hatte. "Das fühlt sich unglaublich an", sagte der zweimalige Olympiasieger (1500m in Tokio und 5000m in Paris): "So etwas passiert in Liévin. Ich bin ein glücklicher Mann."