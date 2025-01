Innsbruck-Igls: Friedrich siegt im Vierer-Bob

Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat im Vierer-Bob in Innsbruck-Igls einmal mehr seine Klasse bewiesen. Der 34-Jährige holte sich im vierten Vierer-Rennen der Saison seinen dritten Sieg. Dauerrivale Johannes Lochner, der am Samstag noch mit Streckenrekord im Zweier vor Friedrich (Oberbärenburg) triumphiert hatte, kam 0,29 Sekunden hinter ihm als Dritter ins Ziel. Bereits 2024 hatten beide Konkurrenten in den gleichen Disziplinen im Olympia-Eiskanal jeweils den Sieg gefeiert.

Der Brite Brad Hall verhinderte auf Rang zwei (+0,28) das nächste rein deutsche Podest in Tirol: Der Oberhofer Adam Ammour, am Vortag noch Dritter, belegte den vierten Platz (+0,38).

"Wir waren vor allem am Start richtig gut", sagte Friedrich und fügte hinzu: "Hall macht es uns immer noch schwierig im Vierer. Wir haben noch Aufgaben und Baustellen, die wir lösen müssen."

Der Gesamtweltcupführende Friedrich, der weiterhin ohne den wegen eines positiven Dopingbefunds vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) freigestellten Anschieber Simon Wulff antritt, baute durch den Erfolg auch in der Vierer-Gesamtwertung seine Führung aus. Lochner (Stuttgart) liegt in diesem Ranking weiter hinter Hall auf Platz drei, im Gesamtweltcup ist er Zweiter.

In Innsbruck-Igls wurde zum letzten Mal auf der alten Streckenführung gefahren. Die Bahn, die ursprünglich für die Olympischen Winterspiele 1976 gebaut wurde, wird derzeit umfangreich umgebaut und saniert.

Am kommenden Wochenende geht es zurück in die Schweiz nach St. Moritz, wo die deutschen vergangene Woche bereits beim ersten Stopp äußerst erfolgreich waren. Sowohl bei den zwei Rennen der Männer (Zweier und Vierer) als auch beim einzigen Rennen der Frauen im Zweier waren alle Siege und insgesamt acht von neun Podestplätzen an BSD-Athleten gegangen.