IOC-Präsidentin Coventry trauert um Dahlmeier

Der Tod der Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier bei einem Bergunfall in Pakistan hat IOC-Präsidentin Kirsty Coventry tief getroffen. "Wir werden sie für immer in Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden. Sie verlor ihr Leben in ihren geliebten Bergen", sagte die 43-jährige Simbabwerin, die Todesnachricht sei "für uns alle in der olympischen Bewegung zutiefst schockierend".