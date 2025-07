iQFOiL-Windsurferin Steinlein holt WM-Bronze

Theresa Steinlein hat für die erste deutsche WM-Medaille im olympischen iQFOiL-Windsurfen gesorgt. Bei den Titelkämpfen im dänischen Aarhus holte sich die 23-Jährige vom Norddeutschen Regatta Verein am Freitag zum Abschluss der Wettkämpfe Bronze.

"Ein klarer Kopf war in dieser Woche entscheidend. Nichts anderes zählte", sagte Steinlein nach dem Finale der Top vier. Zuvor hatte die Olympia-Sechste sich in ihrem Halbfinale als Zweite für die Medaillenrennen qualifiziert, bei denen sie das erste von vier gewann. Den Titel holte sich Top-Favoritin Emma Wilson aus Großbritannien, Silber ging an Tamar Steinberg (Israel).