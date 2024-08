Ironman-Champion Ryf tritt verletzungsbedingt sofort ab

Anzeige

Die fünfmalige Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf muss ohne einen letzten WM-Start vorzeitig ihre Karriere beenden. "Es ist an der Zeit, die Zeichen zu respektieren, die mein Körper mir gegeben hat", sagte die 37-Jährige in einem emotionalen Video bei YouTube: "Leider muss ich bekannt geben, dass ich vorzeitig in den Ruhestand gehe und in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten kann. Meine Ärzte haben die Ursache für die Schmerzen in meinem Steißbein gefunden."

Sie habe "eine Entzündung am Ende des Rückenmarks (Conus medullaris)", führte die Schweizerin aus. "Ich habe sie behandelt in der Hoffnung, gegen Ende des Jahres wieder Rennen fahren zu können. Wir haben alles versucht, um wieder gesund zu werden, aber die Behandlung war nicht so wirksam, wie wir gehofft hatten." Ryf hatte im Frühjahr ihren Rücktritt zum Jahresende angekündigt, die WM am 22. September in Nizza sollte ursprünglich der krönende Abschluss werden.

Sie habe "eine solide Fitness wiedererlangt, aber die Verletzung hindert mich daran, so viel und so intensiv zu trainieren, wie ich es brauche, um wieder auf das Spitzenniveau zu kommen", erklärte Ryf ihre Entscheidung: "Die Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, loszulassen, ist schwer und etwas, das ich noch nie zuvor tun musste. Deshalb habe ich mich mit dieser Entscheidung schwer getan." Es tue "weh".

Ryf setzte sich von 2015 bis 2018 viermal in Folge auf der Traditionsstrecke von Hawaii die WM-Krone auf, ihre letzte Goldmedaille holte sie 2022 am Ausweichort St. George. Zusätzlich wurde sie noch fünfmal Weltmeisterin auf der kürzeren 70.3-Distanz und hielt zwischenzeitlich auf der Langdistanz die Weltbestmarke. In 2024 hatte Ryf nur noch zwei Rennen bestreiten können.