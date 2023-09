ISTAF: Diskuswerferin Pudenz Zweite hinter Allman

Anzeige

Diskuswerferin Kristin Pudenz hat sich beim ISTAF in Berlin erneut Olympiasiegerin Valarie Allman geschlagen geben müssen. Die Vize-Europameisterin aus Potsdam belegte am Sonntag in Berlin mit 64,90 m Rang zwei hinter der Vorjahressiegerin aus den USA, die sich mit Weltjahresbestleistung von 70,47 m durchsetzte.

Vor knapp zwei Wochen hatte Allman bei der WM in Budapest mit 69,23 m Silber gewonnen, Pudenz war als beste Deutsche Sechste geworden. Bei den Titelkämpfen in Ungarn waren die deutschen Leichtathleten erstmals ohne WM-Medaille geblieben.

In Berlin blieb Pudenz rund einen Meter unter ihrer Weite aus Budapest (65,96 m). Die WM-Siebte Shanice Craft (Halle an der Saale) belegte in der Hauptstadt den fünften Platz (61,71 m), Julia Harting (Neubrandenburg) kam auf Rang sechs (61,55), Marike Steinacker (Leverkusen) wurde Siebte (61,51).