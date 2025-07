ISTAF: Farken bricht eigenen deutschen Rekord über die Meile

Mittelstreckler Robert Farken aus Leipzig hat beim Leichtathletik-Meeting in Berlin erneut seinen deutschen Rekord über die Meile verbessert. Der 27-Jährige lief die selten ausgetragene Distanz in 3:48,83 Minuten und unterbot damit die 3:49,12 Minuten, die er erst Mitte Juni beim Diamond League Meeting in London gesetzt hatte.