Janssen und Sosna stehen im Diskus-Finale

Zwei von drei deutschen Diskuswerfern haben es bei der Leichtathletik-WM ins Finale (Sonntag, 13.10 Uhr/ARD und Eurosport). Der deutsche Meister Henrik Janssen (Magdeburg) zog mit seinen 66,47 m als Fünfter der Qualifikation in die Entscheidung um die Medaillen ein, Mika Sosna (64,99/Hamburg) zitterte sich als Zwölfter weiter. Ausgeschieden ist hingegen Steven Richter (Chemnitz), dem seine 64,06 m als 13. nicht zum Weiterkommen reichten.

Die Top-Favoriten um Weltrekordler Mykolas Alekna, der 20 Jahre nach dem letzten Titel seines Vaters Virgilijus Alekna sein erstes WM-Gold holen will, gaben sich keine Blöße. Der Litauer schaffte 65,39 m, auch sein Bruder Martynas (67,16) ist im Finale dabei. Titelverteidiger Daniel Stahl (Schweden) schaffte mit 69,90 m die beste Weite der Qualifikation, Ex-Weltmeister Kristjan Ceh (Slowenien) warf 68,08 m.

Roje Stona, der Überraschungs-Olympiasieger von Paris, war nicht am Start. Der Jamaikaner möchte in Zukunft für die Türkei starten, der Nationenwechsel ist aber noch nicht vollzogen.