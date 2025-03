Japans Turnlegende Nakayama mit 82 Jahren gestorben

Japan trauert um Turnlegende Akinori Nakayama. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der sechsmalige Olympiasieger bereits am 9. März im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Dies teilte Japans Turnverband mit.

Nakayama hatte 1968 in Mexiko-Stadt viermal olympisches Gold gewonnen, vier Jahre später siegte er in München zwei weitere Male. Zudem wurde er sieben Mal Weltmeister. Nach Nakayama ist eine Technik an den Ringen benannt.