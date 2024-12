Jubel wie nach einem Sieg: Vonn zurück auf der Weltcup-Bühne

Lindsey Vonn ließ die Skistöcke über ihrem Kopf kreisen wie nach einem ihrer 82 Weltcup-Siege, die Fans jubelten ihrer Heldin begeistert wie eh und je zu: Die Speed Queen ist zurück auf der Weltcup-Bühne - wenn auch nur als Vorläuferin.

Noch nicht mit einer richtigen Startnummer auf Brust und Rücken, sondern mit einem "C" stürzte sich die 40-Jährige vor der Frauen-Premiere bei der Abfahrt von Beaver Creek auf die berühmt-berüchtigte "Raubvogel"-Piste. Für Vonn war das Heimrennen der nächste Schritt auf dem Weg zum Weltcup-Comeback.

Dieses ist weiterhin für das kommende Wochenende im Schweizer Nobelskiort St. Moritz geplant, wie Vonn bekräftigte. Dort will die US-Amerikanerin in beiden Super-G antreten. Für einen "richtigen" Start in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado konnte sie ihre FIS-Punktezahl nicht rechtzeitig drücken, weil die entsprechende Rangliste erst nach dem Weltcup dort aktualisiert wird.

"Wahnsinn. Ich freue mich wirklich, zurück zu sein und wieder die Geschwindigkeit im Gesicht zu spüren", sagte Vonn bereits nach dem Training in Beaver Creek. Ihr künstliches Kniegelenk bereite ihr "überhaupt keine Probleme, es ist total anders als vorher, das freut mich echt".