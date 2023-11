Judo-EM: Türkin verweigert Israelin den Handschlag

Anzeige

Bei den Judo-Europameisterschaften in Montpellier hat die Türkin Tugce Beder ihrer israelischen Kontrahentin Tamar Malca den Handschlag verweigert. Nach dem Duell in der Klasse bis 48 kg, das Malca am Freitag für sich entschieden hatte, war sie auf ihre Kontrahentin mit ausgestreckter Hand zugegangen. Diese erwiderte die traditionelle Geste nicht und drehte sich weg.

Antisemitische Zwischenfälle sind im Judo keine Neuigkeit. Der Algerier Fethi Nourine etwa verzichtete bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 auf seinen Start, um einem möglichen Zweitrunden-Duell gegen den Israeli Tohar Butbul zu entgehen. Nourine wurde vom Judo-Weltverband IJF im Nachgang für zehn Jahre gesperrt. Den Vorfall zwischen Beder und Malca (beide 23) kommentierte die IJF zunächst nicht.

Während der Judo-Europameisterschaften wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die israelische Mannschaft nochmals erhöht, berichtete die südfranzösische Zeitung Midi Libre.