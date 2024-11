Jugend-WM: DTTB-Talente Kaufmann und Griesel im Halbfinale

Die deutschen Tischtennis-Talente Annett Kaufmann und Mia Griesel greifen bei den Jugend-Weltmeisterschaften nach dem Einzel-Titel. Die beiden 18-Jährigen stehen im schwedischen Helsingborg in der U19-Altersklasse jeweils im Halbfinale und könnten in einem deutschen Endspiel aufeinander treffen. Die Bronze-Medaille, die Kaufmann bereits im Vorjahr geholt hatte, haben beide vor dem Finaltag bereits sicher. Es gibt kein Spiel um Platz drei.

Bei der Jugend-WM 2024 hat es bisher zwei Medaillen für das Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gegeben: Olympia-Teilnehmerin Kaufmann holte im U19-Doppel mit der Waliserin Anna Hursey Bronze, genau wie das U15-Team. Da Koharu Itagaki ebenfalls im U15-Halbfinale steht, wird der DTTB mit fünf Medaillen im Gepäck die Heimreise antreten.

Am Freitag finden am Mittag die Halbfinals statt. Später folgen die Endspiele in den verschiedenen Altersklassen.