Jugend-WM: Tischtennis-Hoffnung Kaufmann holt Gold

Die deutsche Tischtennis-Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann ist in ihrer Altersklasse die Beste der Welt. Die 18-Jährige, die bei den Olympischen Sommerspielen für Aufsehen gesorgt hatte, gewann bei der Junioren-WM die Goldmedaille. Im Finale im schwedischen Helsingborg setzte sich die Abiturientin gegen die Chinesin Zong Geman mit 4:2 Sätzen durch.

"Ich kann es nicht glauben, das fühlt sich so surreal an", sagte Kaufmann vom SV DJK Kolbermoor nach dem Erfolg gegen die gleichaltrige Goldmedaillengewinnerin im Doppel und Mixed. Kaufmann ist die erste Weltmeisterin der unter 19-Jährigen aus Deutschland, Mia Griesel (Berlin) komplettierte mit Bronze das gute deutsche Einzel-Ergebnis in Schweden. Bei den Männern hatte zuletzt Patrick Baum im Jahr 2005 triumphiert.