Jugendwinterspiele: Gold und Silber für deutsche Langläufer

Mit einem Doppelsieg haben die Langläufer Jakob Moch und Jonas Müller dem Team Deutschland bei den Jugendwinterspielen in Gangwon die nächsten beiden Medaillen beschert. Über 7,5 km im klassischen Stil krönte sich Moch (Isny) am Dienstag mit nur 5,4 Sekunden Vorsprung vor Müller (Marienberg) zum Jugend-Olympiasieger. Bronze ging an den Franzosen Quentin Lespine.

Für den 17 Jahre alten Moch, jüngerer Bruder des Tour-de-Ski-Zweiten Friedrich Moch, ist es nach Silber im Sprint bereits die zweite Medaille bei den diesjährigen Jugendwinterspielen. Sein Thüringer Teamkollege Milan Neukirchner landete bei Mochs Goldlauf als dritter Deutscher im Feld auf Platz 17.

Mit nun acht Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen verteidigte Team D im Medaillenspiegel erfolgreich Rang zwei. In Führung liegt weiter Italien (11/3/3), Dritter ist Frankreich (7/4/6). Die Spiele laufen noch bis Donnerstag.