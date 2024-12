Jungfleisch hört auf: "Prioritäten haben sich verschoben"

Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Marie-Laurence Jungfleisch beendet nach 19 Jahren ihre Hochsprung-Karriere. "Ich habe gemerkt, dass es für mich Zeit ist aufzuhören. Meine Prioritäten haben sich verschoben", sagte die Leichtathletin vom VfB Stuttgart. Ihre "zukünftige berufliche Karriere als Lehrerin sowie auch die Familienplanung" sollen durch die Entscheidung einen "höheren Stellenwert" bekommen.

Die 34-Jährige wurde 14-mal deutsche Meisterin, belegte bei den Sommerspielen 2016 in Rio den siebten und 2021 in Tokio den zehnten Platz (jeweils 1,93 m). Zudem wurde Jungfleisch 2017 in London WM-Vierte und holte 2018 in Berlin EM-Bronze. Ihre persönliche Bestleistung knackte sie 2016 in Eberstadt mit einem Sprung über 2,00 Meter.

"Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, bin ich sehr stolz. Ich verbinde mit diesem Sport so viele besondere Momente und habe ihn wahnsinnig gerne ausgeübt", so Jungfleisch: "Natürlich gab es Höhen und Tiefen, wie 2019, als ich mir die Achillessehne angerissen habe. Aber ich habe mich auch wieder zurückgekämpft." Als Athletin denke sie "im olympischen Zyklus - und nun nochmal vier Jahre anzugehen, kann ich mir nicht mehr vorstellen."