Juniorenweltmeisterin Kink ersetzt Schneider in Staffel

Doppel-Juniorenweltmeisterin Julia Kink feiert beim Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow ihr Staffel-Debüt. Wie der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Start des Rennens über 4x6 Kilometer (20.25 Uhr/ARD und Eurosport) bekannt gab, ersetzt die 20-Jährige kurzfristig die "leicht angeschlagene" Schlussläuferin Sophia Schneider. Neben Kink bestreiten Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Vanessa Voigt die letzte Staffel des Winters.

Am Freitag war Kink, die in der vergangenen Woche bei der Junioren-WM in Estland jeweils Gold im Massenstart und mit der Frauen-Staffel gewonnen hatte, bei ihrem Weltcup-Debüt im Sprint auf den 42. Platz gelaufen. In den USA ersetzt das Nachwuchstalent die erkrankte Franziska Preuß im DSV-Aufgebot.

Nach der Staffel der Frauen folgt am Samstag im US-Bundesstaat Utah noch der Sprint der Männer (23.05 Uhr/ARD und Eurosport). Am Sonntag stehen die jeweiligen Verfolgungen auf dem Programm.