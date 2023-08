Kampf um Medaille: Neugebauer bringt Fan-Klub mit zur WM

Anzeige

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer (23) hat seinen eigenen Fan-Klub mit Freunden und Familie bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) dabei. "Ich glaube, ungefähr 26 Leute kommen - also schon eine Menge", sagte der neue deutsche Rekordhalter am Dienstag in Erding: "Ich habe mir extra so T-Shirts anfertigen lassen und die werden dann alle anhaben. Dann weiß ich genau, wer meine Leute sind im Publikum."

Auf den T-Shirts wird sein Spitzname "Leo the German" stehen, zudem werden "ein paar Bilder" von dem College-Studenten zu sehen sein. Außerdem werden auf der Rückseite die Einzelleistungen gedruckt sein, die Neugebauer bei seinem 8836-Punkte-Coup erzielt hat. Dann "kann man eins zu eins vergleichen", sagte Neugebauer mit Blick auf seinen Auftritt in Budapest mit einem Augenzwinkern.

Neugebauer reist als Nummer eins der Welt zur WM und gehört nach zahlreichen verletzungsbedingten Absagen wie durch Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Weitsprung) zu den wenigen Medaillenkandidaten im deutschen Team.

"Ich fühle mich einfach top. Ich bin verletzungsfrei die ganze Saison schon gewesen und konnte durchtrainieren", sagte Neugebauer, der sich für die WM viel vorgenommen hat und zeigen will, dass der Rekord kein "Versehen" war. "Ich weiß auch, dass es definitiv nochmal so in die Richtung gehen kann."