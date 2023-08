Kantersieg gegen England: Hockeyfrauen auf Halbfinalkurs

Anzeige

Deutschlands Hockeyfrauen präsentieren sich bei der Heim-EM in Mönchengladbach weiter in Topform. Am Sonntagabend gewann das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg auch das zweite Gruppenspiel gegen England hochverdient mit 5:0 (0:0) und machte den angepeilten Halbfinaleinzug damit nahezu perfekt.

"Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr stark", lobte Altenburg: "Das Stadion hat uns unglaublich angefeuert, und ich kann mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden sein."

Lena Micheel (37.) und Sonja Zimmermann (41.) verwandelten zwei der insgesamt elf Strafecken und brachten Deutschland zwei Tage nach dem 4:0-Auftakterfolg über Schottland erneut auf die Siegerstraße. Jette Fleschütz (46./59.) und Pauline Heinz (49.) besorgten bei einer rundum gelungenen Vorstellung den Endstand.

Im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (19.30 Uhr) wartet nun Irland auf den Europameister von 2013. Deutschland reicht dabei ein Unentschieden für den Gruppensieg, durch den das DHB-Team voraussichtlich einem Halbfinalduell mit den Topfavoritinnen aus den Niederlanden aus dem Weg gehen würde.

Deutschland war im gut besuchten Mönchengladbacher Hockeypark bei sommerlicher Hitze dominant in die Partie gestartet. Einzig die Effektivität ließ anfangs zu Wünschen übrig, weshalb sich die klar unterlegenen Britinnen, Olympiasieger von 2016, mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause retten konnten.

In der zweiten Hälfte machte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dann aber ernst. Micheel belohnte nach schöner Eckenvariante endlich die Angriffsbemühungen, Co-Kapitänin Zimmermann hatte bei ihrem abgefälschten Direktschuss, der sich nur wenig später in hohem Bogen ins Tor senkte, ein wenig Glück. In der Schlussphase machten Fleschütz und Heinz aus dem Spiel heraus den Kantersieg perfekt. "Ein Mega-Spiel. Genau auf diese Partien haben wir so lange gewartet", freute sich Doppelpackerin Fleschütz.

Die deutschen Männer, die als amtierender Weltmeister an gleicher Stelle ebenfalls um den EM-Titel und die damit einhergehende direkte Olympia-Qualifikation kämpfen, erlebten am Samstag einen enttäuschenden Turnierstart. Nach dem überraschenden 3:3 gegen Außenseiter Wales steht das Team von Bundestrainer Andre Henning am Montag im Klassiker gegen die Niederlande (18.00 Uhr) bereits unter Druck.