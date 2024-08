Kanu: Brendel erreicht Halbfinale mit souveränem Vorlaufsieg

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel hat die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Sommerspielen in Paris genommen. Der 36-Jährige gewann seinen Vorlauf auf seiner Paradestrecke über 1000 m im Canadier-Einer am Mittwoch souverän und zog auf direktem Weg ins Halbfinale ein. Am Freitag stehen im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne die Vorschlussrunde und der Endlauf an.