Kanu: Dreimaliger Olympiasieger Brendel beendet Karriere

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat seine Karriere beendet. "Was für eine geile Zeit!!! Ich bin unglaublich dankbar für eine wirklich großartige Zeit als Sportler", schrieb der 37-Jährige bei Instagram, nachdem er bereits am Freitagabend im Rahmen einer Veranstaltung seines Vereins KC Potsdam seine Entscheidung verkündet hatte: "In 25 Jahren Leistungssport durfte ich viele Höhen, aber auch Tiefen erleben, die ich mein ganzes Leben in Erinnerung behalten werde."

Der Kanute dominierte jahrelang im Einer-Canadier, 2012 gewann er bei den Olympischen Spielen in London erstmals Gold über die 1000 m. Vier Jahre später wiederholte er in Rio de Janeiro seinen Erfolg, zudem belegte Brendel zusammen mit Jan Vandrey im Zweier Platz eins. Neben Bronze im Zweier bei den Sommerspielen 2021 in Tokio mit Tim Hecker gewann Brendel insgesamt 13 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften sicherte er sich gar 17 Titel.

Im vergangenen Jahr hatte Brendel bei den Olympischen Spielen in Paris eine Enttäuschung erlebt und im Einer-Finale nur den achten und damit letzten Platz belegt. Im Anschluss hatte der Potsdamer angekündigt, "ganz in Ruhe" über seine Zukunft entscheiden zu wollen.

"Auch wenn ich selbst nicht mehr an der Startlinie stehen werde, bleibe ich dem Sport weiterhin erhalten und freue mich auf die Aufgaben, die kommen", schrieb Brendel. Gegenüber dem rbb erklärte er, dass er im Nachwuchsbereich seines Vereins tätig sein werde. Zudem wird der Polizeioberkommissar ab dem 1. August seinen Dienst bei der Bundespolizei in Potsdam antreten.