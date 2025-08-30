Kanu-Weltcup: Lilik feiert ersten Saisonsieg

Kanutin Elena Lilik hat im Canadier ihren ersten Weltcupsieg der Saison gefeiert. Die 26 Jahre alte Silbermedaillengewinnerin von Paris triumphierte bei der Station im slowenischen Tacen in Abwesenheit der Weltcup-Führenden Jessica Fox (Australien) vor der Ukrainerin Wiktoria Us und Kimberley Woods aus Großbritannien. Am Vortag hatte Lilik im Kajak-Einer-Finale mit Platz fünf das Podium noch knapp verpasst.

"Ich kann es noch gar nicht ganz glauben", sagte die Augsburgerin Lilik, die nach überstandener Hand-Verletzung samt Operation ihr Comeback gab: "Der Sieg heute bedeutet mir gerade alles. Er zeigt, was passiert, wenn man nicht aufgibt und sich zurückkämpft." Alle anderen deutschen Canadierboote waren bereits in den Vorläufen ausgeschieden.