Kanuslalom: Auch Herzog feiert Weltcupsieg

Nach Elena Lilik hat Andrea Herzog im slowenischen Tacen für den zweiten Weltcupsieg der deutschen Salomkanutinnen gesorgt. Die Leipzigerin setzte sich im Kajak-Cross-Wettbewerb vor Momoka Nagasu aus Japan und der Britin Nikita Setchell durch. Herzog, im Canadier zweimalige Weltmeisterin und Olympia-Bronzegewinnerin von Tokio, geht erst seit diesem Jahr in diesem Wettkampfformat an den Start und feierte nun ihren ersten Sieg.

"Es war richtig hart im Finale", sagte Herzog, "ich bin einfach glücklich, dass ich Erste werden konnte. Ich hatte das wirklich nicht erwartet." Der Kurs sei "eher auf Kämpfe ausgelegt", so Herzog: "Vielleicht war es eine gute Chance für die Neuen wie mich, hier gute Runden zu fahren."

Das Herren-Finale fand ohne deutsche Beteiligung statt, Noah Hegge (Augsburg) scheiterte im Halbfinale als Letzter seines Rennens. Auch für Nele Bayn (Leipzig) kam in der Vorschlussrunde das Aus.

Lilik (Augsburg) hatte beim vierten Weltcup am Samstag im C1 ihren ersten Saisonsieg geholt. Die Silbermedaillengewinnerin von Paris triumphierte in Abwesenheit der Weltcup-Führenden Jessica Fox (Australien) vor Wiktoria Us (Ukraine) und Kimberley Woods (Großbritannien).