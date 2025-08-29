Kanuslalom: Funk fährt als Gesamtführende nach Augsburg

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk geht als Führende im Gesamtweltcup in das Saisonfinale der Slalomkanutinnen. Bei der vierten und vorletzten Station im slowenischen Ljubljana landete die 33-Jährige nach mehreren Fehlern im Kajak-Finale zwar nur auf Rang vier - hat vor dem Weltcup-Finale in Augsburg (4. bis 7. September) mit 192 Punkten aber noch zwölf Zähler Vorsprung auf die Zweitplatzierte Evy Leibfarth (USA).

Den Sieg nach der Sommerpause holte sich die Britin Kimberley Woods - im Gesamtweltcup Dritte mit 169 Punkten - mit 0,73 Sekunden vor der slowenischen Lokalmatadorin Eva Alina Hocevar und Leibfarth (+3,76). Elena Lilik (KS Augsburg/+5,89), die bei Olympia in Paris Silber im C1 gewann, paddelte auf den fünften Rang. Bei den Herren erreichte Hannes Aigner (Augsburger KV) als einziger Deutscher das Finale und kam auf Platz sieben ins Ziel.