Kein Skifliegen am Samstag - drei Wettkämpfe am Sonntag

Anzeige

Beim Skiflug-Weltcup in Vikersund wartet am Sonntag ein Mammut-Programm auf Zuschauer und Athleten. Der am Samstag abgesagte Wettkampf der Männer wird ab 11.05 Uhr in nur einem Durchgang zusätzlich zum ohnehin geplanten Wettbewerb ab 15.30 Uhr nachgeholt.

Zudem sind ab 10.00 Uhr die Frauen im Einsatz. Somit finden am Monsterbakken gleich drei Wettbewerbe statt.

Für Sonntag sehen die Wetter-Vorhersagen deutlich besser aus. "Wir haben eine sehr gute Prognose. Wir haben beste Bedingungen, um mehrere Wettbewerbe durchzuführen. Das ist vom Timing her durchführbar", sagte Andreas Bauer, Technischer Delegierter des Weltverbandes FIS.

Schlechtes Wetter mit starken Böen und viel Schnee hatte am Samstag kein Fliegen zugelassen. "Der Wind ist stark und wechselt schnell. Auf einer Flugschanze bedeutet das 100 oder 120 m Differenz, da geht es auch um die Fairness", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile im ZDF.